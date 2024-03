Per quanto l’argomento vada molto “di moda”, non tutti sanno cosa significhi il concetto di transizione energetica. Magari, almeno per grandi linee, si capisce quale sia la sfera di competenza di questo processo ma forse a tanti restano oscuri gli obiettivi di un simile “movimento” di portata globale.

Vivere in maniera più sostenibile il nostro pianeta è probabilmente la summa generale di tutti gli obiettivi prefissati per la transizione energetica. Una consapevole strategia deve essere pensata per valorizzare al meglio le fonti energetiche verdi, dunque abbandonare quelle fossili altamente inquinanti, ridurre i consumi e i rifiuti. Proprio la transizione energetica deve traghettarci in questa direzione con l’aiuto di investimenti pubblici e privati in vari settori della produzione e dell’economia.

Per comprendere meglio cosa significa la transizione energetica, è il caso di sottolineare quali siano i 5 scopi che essa persegue esattamente. Questi sono i seguenti:

utilizzo di fonti energetiche e rinnovabili e progressivo abbandono delle fonti fossili . L’obiettivo per il 2030 in Italia è quello di raggiungere il 55% di fonti rinnovabili sul totale;

. L’obiettivo per il 2030 in Italia è quello di raggiungere il 55% di fonti rinnovabili sul totale; agricoltura sostenibile ed economica circolare , dunque la riduzione dell’utilizzo di pesticidi così come lo stop agli allevamenti intensivi e la drastica riduzione di imballaggi e rifiuti;

, dunque la riduzione dell’utilizzo di pesticidi così come lo stop agli allevamenti intensivi e la drastica riduzione di imballaggi e rifiuti; mobilità green e quindi l’utilizzo di soluzioni di trasporto a zero emissioni o quasi (sia nell’ambito privato che in quello pubblico);

e quindi l’utilizzo di soluzioni di trasporto a zero emissioni o quasi (sia nell’ambito privato che in quello pubblico); stop alle trivelle per l’esplorazione di nuovi giacimenti per l’estrazione di combustibili fossili;

per l’esplorazione di nuovi giacimenti per l’estrazione di combustibili fossili; tutela dell’ambiente e della biodiversità, degli ecosistemi marini e terrestri.

Come si applica la transizione energetica in Europa e Italia?

Per mettere in moto il modello virtuoso della transizione energetica, lo sforzo profuso deve essere applicato su vasta scala. L’Unione europea ha stabilito gli obiettivi comuni tramite il Green Deal. Quest’ultimo punta all’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050, con primo target intermedio per il 2030. Il Piano Nazionale di Transizione Ecologica (PTE)nostrano risponde proprio a tale sfida dell’UE.

Oltre ai punti generali già indicati, nel caso specifico del nostro paese, il Piano punta al raggiungimento di obiettivi peculiari come il contrasto al consumo di suolo e al fenomeno del dissesto idrogeologico, il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture, la tutela del mare, il rafforzamento della biodiversità e dell’agricoltura sostenibile. Molti delle risorse del ben noto PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono e saranno utilizzate nell’ottica di raggiungere questi risultati.

