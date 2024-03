Veronica Peparini e Andreas Muller presentano le figlie Penelope e Ginevra. Sono nate oggi, lunedì 18 marzo 2024 le due gemelle tanto attese dalla coppia nata tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei era un’insegnante di danza, lui uno dei ballerini più promettenti.

I due sono poi diventati una coppia, al termine del talent show, così collaudata da esprimere il desiderio di una famiglia insieme. Le figlie Penelope e Ginevra vedono la luce oggi.

“Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora!”, scrivono i neo genitori sui social nel condividere le prime foto di Penelope e Ginevra, ancora nel lettino dell’ospedale.



“Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”, si legge nel post condiviso dai profili Instagram di Andreas Muller e di Veronica Peparini.

Oggi la coppia può festeggiare: Veronica Peparini ha portato a termine una gravidanza per niente facile, come ha raccontato lei stessa qualche tempo fa a Verissimo. Da Silvia Toffanin, i due avevano raccontato il grande sogno di mettere su famiglia e la Peparini aveva spiegato che era in corso una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica.

“Le gravidanze, come la mia, sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all’altro che invece è ricevente”, aveva spiegato Veronica già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, 11 anni, nati dal precedente matrimonio.

A 52 anni di età, Veronica Peparini ha oggi donato la vita a Penelope e Ginevra.