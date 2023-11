Sui social le parole di Veronica Peparini e Andreas Muller sulla gravidanza. La coppia è in attesa di due gemelle e negli scorsi giorni è stata protagonista a Verissimo, dove ha scoperto il sesso con un gender reveal particolare.

La gravidanza di Veronica Peparini, fino a quel momento, era stata tenuta segreta. L’annuncio è stato riservato a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin la coppia si è detta molto felice di essere in dolce attesa. Non uno ma addirittura due bambini: la coreografa è in attesa di due gemelle ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto.

“Non vedevamo l’ora di arrivare al controllo, ma questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare”, scrive Andreas Muller sui social. La Peparini è entrata nel quarto mese di gravidanza e la visita di questa mattina era di routine.

“Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare”, ha scritto il ballerino sui social dopo la visita di controllo, senza aggiungere ulteriori dettagli se non la richiesta di rispettare la loro privacy.

“Questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza, ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e, senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”, ha concluso Andreas in un post sui social.

Per Veronica non si tratta della prima gravidanza. La coreografa è già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni.