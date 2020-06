L’Amore Non è Un Numero, a giugno il libro di Veronica Peparini ed Andreas Muller

Si intitola L’Amore Non è Un Numero il libro di Veronica Peparini ed Andreas Muller. I due innamorati raccontano la loro storia nel libro disponibile dal 9 giugno, già in pre-order su Amazon.

L’Amore Non è Un Numero sarà disponibile al prezzo di 17,50 euro, che diventano 8,99 se si sceglie il formato Kindle digitale. Ad annunciare il progetto ai fan sono stati gli stessi Veronica Peparini ed Andreas Muller attraverso un video sui social.

Nel comunicare una “cosa importate”, per i due è stato necessario chiarire subito che la notizia non riguardasse né un matrimonio né la presunta gravidanza di Veronica, già ampiamente smentita negli scorsi giorni.

I due spiegano il loro intento: da un lato raccontarsi e raccontare il loro amore senza numeri né età; dall’altro dare forza alle persone bloccate dalle regole e dagli schemi ed invitarli a vivere liberamente senza seguire necessariamente gli standard imposti dalla società odierna.

49 anni lei, 24 lui; docente di danza di Amici di Maria De Filippi lei, ex concorrente e oggi professionista di Amici lui: Veronica ed Andreas hanno scritto un libro a quattro mani per spiegare a tutti i curiosi cosa si nasconde dietro quei numeri da non sopravvalutare e anche per combattere i pregiudizi legati alla loro differenza di età.

Il titolo stesso del libro non è casuale: L’Amore Non è Un Numero sta a rappresentare il senso del sentimento amoroso in grado di superare tutti gli ostacoli, anche quelli oggettivi, legati all’età anagrafica dei due protagonisti.

L’Amore Non è Un Numero sarà disponibile nei negozi dal 9 giugno, la settimana che segue la finalissima di Amici Speciali. Nel nuovo format di Canale 5, ideato da Maria De Filippi, Andreas è uno dei 12 concorrenti scelti per la competizione ma non è tra i 4 finalisti che si contenderanno il titolo di campione stasera in diretta.