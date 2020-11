Andreas Muller lascia Amici di Maria De Filippi e lo spiega ai fan in un lungo post sui social. Andreas Muller è stato ospite oggi della prima puntata di Amici 20, relativa alla formazione della nuova classe di concorrenti che fino al 2021 si daranno battaglia in TV.

Subito dopo la messa in onda della puntata, su Canale 5, Andreas Muller condivide un video sui social e spiega ai fan che non sarà ad Amici di Maria De Filippi quest’anno, non sarà nel corpo di ballo dei professionisti della scuola.

Andreas Muller lascia Amici e lo comunica in una lettera ai fan: “Ci tenevo a dirvi fin da subito che quest’anno non sarò presente ad Amici”, scrive. Parla di un momento di vita particolare, quello che stiamo vivendo, e della pausa che intende prendere dal programma. A 24 anni, Andrea Muller lascia Amici perché sente l’esigenza di andare oltre e di non fermarsi alla vetrina televisiva che gli ha offerto Maria in seguito alla sua vittoria nel programma.



“Questo momento di vita particolarmente strano e difficile mi ha dato modo di pensare (anche troppo) e sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno di una pausa. Sono stati anni per me veloci in cui ho fatto tantissime cose belle, ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo troppo ambizioso per fermarmi a 24 anni. Ho bisogno di sperimentare, di ricercare , di avere stimoli, di crescere, di iniziare anche nuovi percorsi per conoscermi ancora di più come Artista e non , questo vuol dire a volte staccarsi da ciò che abbiamo per rischiare”, scrive il ballerino che condivide con i fan l’esigenza di nuovi stimoli.



Andreas Muller, tuttavia, sembra già avere un altro piano ben avviato, del quale non può ancora proferire parola. Accenna a nuovi progetti in mente, ai quali lavorerà prossimamente.



“Tutto ciò nasce da stimoli che sento da dentro e se li blocco per troppo tempo con il passare degli anni diventeranno rimpianti. Mi piacerebbe potervi dire tutto quello che si sta facendo, che ho e abbiamo in mente ma non é ora il momento”, continua.

La presenza di Andreas nella prima puntata della nuova edizione di Amici, dunque, non preannuncia la sua conferma nel cast dei professionisti del ballo. Andreas Muller lascia Amici ufficialmente e chiude l’annuncio con un pensiero alla sua fidanzata, Veronica Peparini, attualmente tra i tre docenti di ballo del programma.



“É stato un piacere poter tornare in prima puntata insieme a tutti i miei colleghi, ringrazio Maria, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi di questa edizione e soprattutto alla mia metà Veronica Peparini. Sai già tutto. Non sei sola. Ti amo”.