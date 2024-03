Quali sono le regole che determinano la fruizione del bonus fotovoltaico nel nostro paese? La recentissima direttiva Case Green punta all’installazione di sempre più pannelli solari sui tetti delle abitazioni e non solo. Cerchiamo dunque di capire quali siano gli attuali incentivi messi a disposizione per l’installazione delle tecnologie utili all’ambiente.

Ammontare massimo dell’incentivo

Volendo installare un impianto fotovoltaico sulla propria casa, la spesa massima detraibile non deve superare la somma di 96.000 euro. L’intero importo appena indicato è detraibile al 50%, di qui fino a fine anno. La misura riguarda solo gli impianti ad uso domestico con una potenza massima di 20KW.. L’intervento può essere effettuato sia sulla prima che su un’eventuale seconda casa e proprio i pannelli potranno essere collocati sul tetto come su una pertinenza come ad esempio un garage.

L’aspetto assolutamente positivo è che, all’interno del bonus fotovoltaico, rientrano non solo i costi per i pannelli veri e propri e la loro messa in opera ma anche tutte quelle che potranno essere le spese accessorie legate all’intervento. Ad esempio, tra queste, sono incluse quelle per le eventuali opere edilizie necessarie, ma anche le spese per la dichiarazione di conformità e la messa a norma dell’impianto. In questo discorso rientra anche l’installazione di un sistema di batterie di accumulo, sia contestuale che successiva alla creazione di tutto l’impianto.

Cos’è il revamping nel bonus fotovoltaico

L’attuale bonus fotovoltaico prevede anche i cosiddetti casi di revamping. Gli incentivi con la detrazione fino al 50% sono garantiti anche nei casi di manutenzione straordinaria a impianti preesistenti per i quali si procede all’aggiunta di celle aggiuntive o alla loro sostituzione con soluzioni tecnologicamente più avanzate.

Bonus fotovoltaico e incentivi fiscali

L’attuale bonus fotovoltaico, almeno fino al 31 dicembre 2026, è cumulabile Infine con i contributi regionali erogati per la realizzazione dei nuovi impianti. Andranno sempre considerate le speciali condizioni di incentivo stabilite dagli enti locali ma i diversi sostegni non entreranno in conflitto tra di loro: il tutto per favorire l’aumento delle installazioni sulle abitazioni residenziali.

