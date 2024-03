La direttiva Case green è oramai passata in sede europea a si comincia a calcolare quanto la normativa significherà in termini di costi per i cittadini che dovranno adeguare le loro abitazioni a degli specifici parametri di efficienza. In particolar modo, come pure riportato nel nostro precedente approfondimento e a partire dagli edifici più dispendiosi in termini di risorse, si dovranno programmare determinati interventi. Il primo obiettivo da rincorrere è quello di ridurre del 16% proprio i costi energetici delle abitazioni entro il vicinissimo 2030.

Quali saranno gli interventi, costi medi

Per raggiungere un maggiore efficientamento energetico per le future Case green, soprattutto sulle abitazioni più datate, si interverrà nelle maniere già note in passato, dunque provvedendo al cappotto termico, procedendo all’installazione di nuovi infissi, caldaie di ultima generazione e non da ultimi, anche di pannelli fotovoltaici.

Il Codacons ha provato ad analizzare l’importo dei costi che le famiglie dovranno affrontare per procedere alle operazioni (al netto di tutti i probabili futuri bonus e agevolazioni). Dunque il cappotto termico ha un costo medio attuale compreso oggi tra i 180 e i 400 euro al metro quadrato. Un cambio degli infissi ha invece un costo pari a non meno di 10.000 euro per un appartamento da 100 mq con 6 o 7 finestre. Ancora, una caldaia a condensazione per un’abitazione delle dimensioni appena riportate costa tra i 3.000 e gli 8.000 euro: mentre le pompe di calore hanno un valore variabile dai 6000 ai 16.000 euro. Per finire, puntando ad un impianto fotovoltaico da 3 kW, il costo totale potrebbe variare dai 7.500 ai 10.500 euro.

Un esempio concreto: un appartamento da 100 mq

Per tutto quanto appena riferito, quanto costerebbe puntare alle cosiddette Case green nel caso di abitazioni da circa 100 mq? La spesa complessiva potrebbe oscillare da 35.000 e 60.000. Si tratta di una stima di massima, ma in ogni caso assai significativa.- Ora c’è solo da capire quali saranno le mosse immediate del Governo e la politica economica e fiscale a medio e a lungo raggio che dovrebbe sostenere gli interventi da parte dei cittadini.

