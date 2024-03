Detto, fatto: nel momento di presentare il live inedito Altro Che Nuovo Nuovo (qui la nostra recensione), la formazione guidata da Giovanni Lindo Ferretti aveva lasciato intendere che presto sarebbe arrivato il momento del palco: ora sono state annunciate le date dei concerti dei CCCP nel 2024.

Concerti dei CCCP nel 2024: date e biglietti in prevendita

Di seguito tutte le date dei concerti dei CCCP nel 2024, un glorioso ritorno sul palco di una delle band più influenti della scena alternativa italiana degli anni ’80.

21 maggio – Bologna, Piazza Maggiore

23 maggio – Milano, Magnolia (estivo), anteprima Mi Ami Festival

13 giugno – Roma, Ippodromo delle Capanelle, Rock in Roma 2024

27 giugno – Collegno, Parco Certosa Reale, Flowers Festival 2024

28 giugno – Perugia, Barton Park, Moon in June 2024

4 luglio – Catania, Villa Bellini, Summer Fest

12 luglio – Romano D’Ezzellino, Villa Ca’ Cornaro per Ama Music Festival 2024

21 luglio – Servigliano, Parco della Pace, NoSound Fest

26 luglio – Firenze, Parco Mediceo Pratolino, Musart Festival

9 agosto – Melpignano – Palazzo Marchesale, SEI Festival

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18 di giovedì 14 marzo su tutti i circuiti autorizzati. Il tour si chiamerà In Fedeltà La Linea C’è, quasi un aggiornamento dello slogan gridato da Ferretti nel brano CCCP: “Fedeli alla linea e la linea non c’è”. Il tour arriva a 40 anni esatti da Ortodossia, il primo EP dei CCCP che conteneva tre pezzi da 90 del loro repertorio: Live In Pankow, Spara Jurij e Punk Islam, un’opera poi continuata con Ortodossia II (1985) e definita con la raccolta Compagni, Cittadini, Fratelli, Partigiani/Ortodossia II uscita nel 1988.

Altro Che Nuovo Nuovo, il ritorno alle origini

Nel 2023 è uscita la raccolta Felicitazioni! (un chiaro riferimento al testo di Spara Jurij) mentre nel 2024 è uscito Altro Che Nuovo Nuovo, una registrazione del primo concerto tenuto dai CCCP a Reggio Emilia il 3 giugno 1983. Il contenuto ha fotografato una band ancora nel suo stato embrionale eppure già carica dei messaggi che un giorno l’avrebbe resa immortale e fondamentale.

Ancora, il 2024 è anche l’anno della tripletta di concerti CCCP in DDDR che la band ha tenuto presso l’Astra Kulturhaus di Berlino e che ha visto tanti fedelissimi raggiungere la capitale tedesca per rivivere l’emozione di ritrovare il quartetto sul palco. E sul palco, infatti, tutti i personaggi sono tornati al loro posto: Giovanni Lindo Ferretti alla voce, Massimo Zamboni alla chitarra, Fatur come artista del popolo e Annarella Giudici nel ruolo di benemerita soubrette. Cosa aspettarsi dai concerti dei CCCP nel 2024?

