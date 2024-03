Domenica 10 marzo sono usciti i primi titoli sulla fine del podcast condotto dal rapper e imprenditore digitale insieme a Mr. Marra, già conduttore del Cerbero Podcast. I due hanno fatto chiarezza all’inizio della terzultima puntata alla quale ha partecipato il rapper Medy.

Il chiarimento di Fedez su Muschio Selvaggio

Fedez e Davide Marra hanno aperto la terzultima puntata di Muschio Selvaggio parlando del futuro del podcast. Non sembra, a giudicare dalle loro parole, che lo stop sia definitivo. Piuttosto i conduttori sembrano parlare di un lungo periodo di pausa.

“Abbiamo registrato questa e altre due puntate e poi non gireremo più puntate. La situazione è in una fase di stallo, i soldi stanno letteralmente finendo”.

Che significa? Fedez e Mr. Marra spiegano: “Lavoriamo senza poter costruire ciò che abbiamo in mente di fare”, con le uniche entrate che arrivano “dalle visualizzazioni” ma che “non vanno al progetto”. Quindi: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”. Un addio o un arrivederci? I due conduttori non aggiungono altri dettagli, ma non si escludo colpi di scena.

La frecciatina per Luis Sal

Il titolo dell’episodio 145 di Muschio Selvaggio è: “La mamma e l’avvocato con Medy”, un chiaro riferimento allo sfogo di Luis Sal quando l’8 giugno 2023 sul canale YouTube del podcast ha annunciato la sua uscita dal progetto suggellando l’annuncio con: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Quel dettaglio ritorna con Medy, che racconta i suoi problemi con queste parole: “Adesso ho ancora un po’ di processi in corso, però grazie a Dio, con l’aiuto della mamma e dell’avvocato sei forte”. Dallo studio arriva una risata, poi Fedez dice: “Piccola citazione!”, senza ovviamente fare il nome dell’ex socio.

