Non c’è stata partita tra “C’è posta per te” e “Rischiatutto”. Maria De Filippi ha nettamente sconfitto l’amico rivale Carlo Conti che ha condotto tre trasmissioni revival dedicate a Rischiatutto lo storico quiz di Mike Bongiorno. La regina del sabato sera è stata indiscutibilmente Maria De Filippi capace di fronteggiare anche il mito di uno dei più celebri conduttori della RAI.

“C’è posta per te” ha ottenuto il 29,9 per cento di share per un totale di 4.587.000 spettatori. “Rischiatutto” si è fermato al 18,6 per cento con 3.083.000 spettatori. Un risultato perentorio: le storie di Maria De Filippi continuano ad emozionare molto di più dell’amarcord di “Rischiatutto”.

Facendo zapping tra i programmi era palese una differenza. In quello di Maria De Filippi c’era sempre molta emozione e partecipazione. Che si trattasse di piangere o di ridere, l’immedesimazione del pubblico era totale. “Rischiatutto” invece non ha mai sviluppato una reale tensione. Il telequiz ha senso se si sviluppa una competizione. E la gara in realtà non c’è mai stata per l’atteggiamento troppo scanzonato sia del conduttore che dei concorrenti.

Il telequiz esige il brivido dell’incerto. Deve far scattare nel telespettatore il desiderio di emulare e vincere il concorrente. Invece ogni risposta, giusta o sbagliata che fosse, finiva in risate. Nulla a che vedere con la sacralità quasi liturgica imposta da Mike nel “Rischiatutto” vero.

L’operazione amarcord della RAI ottima nelle intenzioni non ha dato i frutti sperati. E Maria De Filippi può festeggiare un altro sabato vittorioso. Ed anche i social confermano il trionfo della conduttrice abilissima a maneggiare, nelle giuste dosi, ogni emozione.

