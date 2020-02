Stagione 3 di Dragon Ball FighterZ al via: trailer e dettagli sul nuovo Pass con Goku Ultra Istinto

Dragon Ball FighterZ rappresenta ancora oggi uno dei videogiochi più belli di sempre tra i tantissimi dedicati ai personaggi e all’universo narrativo creato dal mangaka giapponese Akira Toriyama. A patto di apprezzare i picchiaduro ad incontri piuttosto tecnici, orientato in particolare a quanti amano combattere in arene competitive e migliorare con il tempo le proprie tecniche e strategie. Naturalmente andando a controllare i Saiyan, i loro compagni e alcuni tra i villain più iconici della saga manga/anime.

E se è vero che di recente abbiamo assistito al debutto dell’actionRPG Dragon Ball Z Kakarot – che permette a fan e curiosi di ripercorrere su PC, PS4 e Xbox One tutti gli eventi della serie Z -, allo stesso modo il publisher Bandai Namco e gli sviluppatori di Arc System Works continuano a supportare il loro beat ‘em up, dando in pasto all’ampia community di Dragon Ball FighterZ diverse novità a cadenza regolare. Non a caso, ci si prepara ora ad accogliere la Stagione 3, il cui debutto è fissato in primavera.

Dragon Ball FighterZ, le novità del FighterZ Pass 3

Nel corso delle finali del Dragon Ball FighterZ World Tour di Parigi, Bandai Namco è quindi andata ad ufficializzare il FighterZ Pass 3 del gioco. Per cui, come dicevamo, sono arrivati anche alcuni dettagli assai golosi. Prima di tutto, gli utenti su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One potranno mettere le mani su Goku Ultra Istinto, giocabile solo nella stagione primaverile del 2020. Nel roster, come visibile nel trailer poco più in basso, farà il suo ingresso anche Kefla, la più forte donna Saiyan, giocabile dal 28 febbraio, mentre per i possessori del FighterZ Pass 3 sarà garantito l’accesso al personaggio con due giorni d’anticipo (quindi il 26 febbraio). Kefla e Goku (Ultra Instinct) saranno parte del FighterZ Pass 3 o acquistabili separatamente.

Sappiamo poi che la terza stagione vuole dare una rinfrescata all’intera esperienza di gioco e contemporaneamente continuare a bilanciare il già ottimo gameplay. Ecco perché assisteremo all’introduzione di una nuova funzionalità chiamata Z Assist Select, che darà modo di selezionare un Attacco Assist per i vari lottatori. Ognuno di questi avrà in dotazione tre differenti Attacchi Assist, ma sarà possibile sceglierne solamente uno nella schermata di selezione del personaggio. Con questo sistema, per ammissione del team di sviluppo, i giocatori di Dragon Ball FighterZ potranno sviluppare nuovi modi per concatenare le combo e, di conseguenza, mettere in atto strategie di combattimento mai viste prima.