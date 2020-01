Dragon Ball Z Kakarot: trucchi, come sbloccare il boss segreto del gioco

L’uscita di Dragon Ball Z Kakarot ha segnato non solo il debutto di quello che, allo stato attuale, rappresenta il videogame più ambizioso mai associato alla leggendaria saga del mangaka dagli occhi a mandorla Akira Toriyama, ma anche di un’esperienza ruolistica che, seppur semplificata, può offrire ore ed ore di sano divertimento a tutti gli appassionati di actionRPG. Disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, la produzione poligonale di Bandai Namco e CyberConnect2 consente allora di seguire tutte le vicende principali della saga Z viste tra manga e anime, sia attraverso la trama che grazie a diverse missioni secondarie, utili ad approfondire i risvolti narrativi di comprimari e villain. Attività accessorie e mini-giochi fanno poi il resto, restituendo longevità e coinvolgimento vestendo i panni di Goku e di altri personaggi giocabili.

Trattandosi di una vera e propria avventura, anche Dragon Ball Z Kakarot è colmo di sorprese e segreti messi a punto dal team di sviluppo giapponese. E se su queste stesse pagine vi abbiamo svelato, ad esempio, come sbloccare l’auto del protagonista o le risposte corrette ad un determinato enigma, oggi andiamo invece ad accompagnarvi verso il boss segreto del gioco. Naturalmente, proseguendo nella lettura incapperete in inevitabili spoiler, dunque andate avanti solo se non temete anticipazioni.

Dragon Ball Z Kakarot: ecco chi è il boss segreto e come affrontarlo

Il boss segreto di Dragon Ball Z Kakarot può essere affrontato solo nelle fasi più avanzate del videogioco. Più nello specifico, dovrete raggiungere il vero e proprio endgame dopo i titoli di coda, andando a completare la saga di Buu. Contemporaneamente, verrà sbloccata anche la Macchina del Tempo di Trunks, che viene utilizzata dal figlio di Vegeta del futuro per tornare ai tempi di Kakarot. Proprio grazie a questa macchina del tempo saremo in grado di sfidare il boss nascosto del titolo, vale a dire Mira di Dragon Ball Xenoverse. Una scelta compiuta dal team di sviluppo che sicuramente vi stupirà, considerando che si tratta di un personaggio non strettamente legato con la sotto-serie Z.

Dopo essere tornato in vita grazie all’intervento di Tora, il demone artificiale Mira si propone quindi come boss segreto dell’ultimo videogioco di Dragon Ball. Per sbloccare questa boss fight, come dicevamo, dovrete aver raggiunto l’endgame, e seguire dei passaggi ben precisi. Più nello specifico, sarete chiamati prima di tutto a sconfiggere tutti i nemici malvagi in ogni area, riconoscibili perché sono quelli illuminati di rosso. Fatto questo, recatevi nel villaggio di Lucca per sfidare e sconfiggere Gotenks e Gotan. In conclusione, andate al villaggio di Kai per mettervi alla prova con la boss fight segreta.

Offerta Dragon Ball Z: Kakarot PS4 - PlayStation 4 Oltre le epiche battaglie, tuffati nel mondo di dragon BALL Z:...

Esplora nuove ZONE e vivi le avventure del mondo dragon ball Z mentre...

Vi ricordiamo ancora una volta che Dragon Ball Z Kakarot, accolto discretamente dalla stampa di settore, è disponibile per l’acquisto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In commercio sono presenti diverse edizioni, tra fisiche e digitali, compresa una sontuosa Collector’s Edition con tanto di diorama di Goku.