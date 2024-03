L’adattamento televisivo del romanzo di Patricia Highsmith “Il talento di Mr. Ripley” sarà disponibile dal prossimo 4 aprile in streaming su Netflix con tutti gli 8 episodi. La piattaforma della N ha condiviso in questi giorni il trailer ufficiale di Ripley, con Andrew Scott nel ruolo del protagonista Tom.

“Il talento di Mr. Ripley” è stato raccontata anche al cinema in un film di di Anthony Minghella del 1999 con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law e Cate Blanchett.

La serie Netflix è ideata, scritta e diretta dal candidato all’Oscar Steven Zaillian (A Civil Action, Tutti gli uomini del re), che ha scelto di girarla interamente in bianco e nero per ricreare l’atmosfera degli anni ’60, periodo in cui è ambientata la storia. Oltre a Scott, fanno parte del cast principale:

Dakota Fanning

Johnny Flynn

Pasquale Esposito

Franco Silvestri

Eliot Sumner

John Malkovich

Ripley è una miniserie prodotta da Andrew Scott ed Endemol Shine North America in collaborazione con Entertainment 360 e Filmrights. Steven Zaillian, Garrett Basch, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy, Philipp Keel e Charlie Corwin sono produttori esecutivi.

