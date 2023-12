Il romanzo di Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Ripley, è stato riadattato in chiave cinematografica nel 1999 da Anthony Minghella. Il film, con Matt Damon riscosse un notevole successo, sia di critica che di pubblico. Ora è Netflix riproporre la storia in una serie da 8 episodi creata da Steven Zaillian, che è anche il regista. Ripley è in arrivo in streaming nel 2024. La serie Netflix Original è prodotta da Showtime Networks, Endemol Shine North America, Entertainment 360 e Filmrights.

Ripley – Trama e cast

Il ruolo del protagonista, Tom Ripley, è affidato all’irlandese Andrew Scott, già all’opera in Sherlock, The Pursuit of Love e Black Mirror.

La trama della serie riprende quella del romanzo originale e ruota attorno al personaggio di Tom che, trasferitori in Italia con l’obiettivo di riportare a casa il figlio viziato di un uomo facoltoso, Dickie Greenleaf, resta ossessionato dal giovane, bello, carismatico e con una vita immersa nel lusso, lo uccide per poi assumere la sua identità.

Oltre ad Andrew Scott, gli altri interpreti che ritroveremo nella serie Ripley sono Johnny Flynn (Vanity Fair e The Lovers), nel ruolo di Dickie, e Dakota Fanning (ex bambina prodigio di Hollywood, apprezzata di recente in The First Lady), che presta il volto a Marge, fidanzata di DIckie e prima a sospettare del piano di Tom.

Continua a leggere Optimagazine