Sembra che il marchio di smartphone POCO stia preparando un nuovo lancio in India questo mese e ci sono state fughe di notizie riguardanti il POCO X6 Neo online. Inoltre, il fatto che il dispositivo sia apparso sul sito Web di certificazione BIS in India suggerisce che il lancio potrebbe essere imminente. Oggi, un tipster con il nome “passionategeekz” ha rivelato alcuni dettagli chiave importanti su questo prossimo smartphone sulla piattaforma X (ex Twitter). Questi dettagli potrebbero includere informazioni su specifiche tecniche, design, funzionalità o altre caratteristiche salienti del device. Gli appassionati di tecnologia e gli utenti interessati potrebbero essere ansiosi di conoscere ulteriori dettagli su questo prossimo lancio di POCO.

Le informazioni fornite dal tipster indicano che il POCO X6 Neo potrebbe essere lanciato in India entro i prossimi 10 giorni. Il dispositivo sarà disponibile in due opzioni di archiviazione, con una variante di base da 8GB di RAM, fino a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione; sarà proposto in tre opzioni di colore. Le specifiche incluse nel leak comprendono una fotocamera principale da 108MP, con un sensore di profondità da 2MP, una fotocamera frontale da 16MP, una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 33W e un display OLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Si suggerisce che il prezzo del dispositivo si collochi intorno ai 18.000 rupie, posizionandolo nel segmento di mercato di fascia media.

Inoltre, sembra che il POCO X6 Neo potrebbe essere la versione rinominata dello smartphone Redmi Note 13R Pro. Oltre a ciò, il capo di POCO India, Himanshu Tandon, ha menzionato il lancio imminente del POCO X6 Neo. Inoltre, dovrebbe disporre di un processore MediaTek Dimensity 6080. Queste informazioni forniscono un’anteprima interessante sul prossimo lancio di POCO e potrebbero suscitare ulteriore interesse tra gli appassionati di smartphone in India.

