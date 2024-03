Dopo la denuncia arrivata per il video hot girato di fronte a una chiesa, l’influencer Aurora Panci a Le Iene commenta l’accaduto e prende le distanze dalle accuse che le sono piovute addosso.

L’influencer Aurora Panci a Le Iene

Le Iene hanno raggiunto Aurora Panci, l’influencer e star di OnlyFans finita al centro delle cronache per essersi sfilata il perizoma di fronte a una chiesa per girare uno dei suoi contenuti. Per il suo gesto è stata denunciata dal reverendo Massimo Marchetti che lo ha reso noto di un post pubblicato su Facebook.

Raggiunta da Le Iene, Aurora ha spiegato che la sua era una “provocazione artistica“, con l’inviata che le ha chiesto cosa ci fosse di artistico nella sua performance. La 28enne, quindi, ha replicato: “Non vedo perché non potevo farlo davanti a una chiesa”, specificando inoltre che si è trattato di una finzione in quanto “non sono nemmeno entrata in chiesa”.

Poi ha preso una posizione netta: “Non mi dispiace per chi si è offeso”.

L’incontro con il sacerdote

L’inviata ha accompagnato Aurora Panci all’interno della chiesa di Santa Lucia di Fonte Nuova, e lì ha incontrato il prete che ha preso provvedimenti contro di lei. Il sacerdote ha precisato che si è trattato di una “denuncia cautelativa” a seguito della didascalia: “Confesserò i miei peccati” aggiunta al video.

“Sembrava che avessi un appuntamento con me”, ha precisato il religioso cercando di spiegare alla ragazza che quel video è stato commentato anche da chi in quella chiesa ha pianto qualche caro scomparso. “Mi dispiace”, ha replicato Aurora, che ha ribadito: “Non ho offeso il luogo”. Tra i due sono emerse le opinioni divergenti, e non c’è stato alcun punto di incontro.

Continua a leggere su optimagazine.com