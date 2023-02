Il teatro di Angelo Duro è certamente sopra le righe, per questo il comico palermitano è così apprezzato: il suo show è schietto e sfiora l’immorale scenico, quasi agli estremi per via del suo personaggio sempre scontroso contro il pubblico e rabbioso nei suoi numeri. Angelo Duro si è fatto notare a Le Iene per poi recitare al cinema al fianco di Fabio De Luigi. Nel tempo libero suona jazz nella sua band Angelo Duro & the Pupi Swing.

Chi è Angelo Duro

Angelo Duro nasce a Palermo nel 1982. Nel 2010 viene notato da Davide Parenti durante un suo show e viene ingaggiato come inviato de Le Iene. I suoi non sono ordinari servizi, bensì veri e propri sketch da candid camera in cui il comico irrompe durante le conferenze cantando e ballando Solo Me Ne Vo Per La Città di Natalino Otto.

Un altro personaggio presentato a Le Iene è il rissoso, che dopo le grandi abbuffate della cena fa dei sogni turbolenti in cui litiga con tutti per strada. Angelo Duro ferma gente sconosciuta e improvvisata per strada e inizia a provocarla con fare minaccioso, molte volte sfiorando la rissa. Negli ultimi anni il comico palermitano è sbarcato nei teatri con tre show da sold out: Perché Mi Stai Guardando? (2017-2019), Da Vivo (2020-2022) e l’ultimo Sono Cambiato (2022).

Il cinema e i libri

Oltre al teatro di Angelo Duro c’è anche il cinema: nel 2016 ha recitato nella commedia Tiramisù di Fabio De Luigi nel ruolo di Franco, il fratello cinico di Aurora (interpretata da Vittoria Puccini).

Nel 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo, Il Piano B, un libro che lo stesso Angelo Duro descrive così: “Ho scritto un libro dove potevo mostrare il peggio di me”.

L’8 febbraio 2023 è ospite per la seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

