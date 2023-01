Teo Mammucari fuori da Le Iene? Quello che tutti pensavano alla fine si è rivelato realtà e la misteriosa assenza del conduttore nella puntata di martedì sera è la prima di una lunga serie. Con un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato che Teo Mammucari non sarà più al timone del programma ma continuerà ugualmente a lavorare per l’azienda.

Da quanto si evince dal comunicato ufficiale sembra che il contratto di un anno sia arrivato al termine e che, quindi, la partecipazione di Teo Mammucari al programma sia terminata. In particolare, si legge:

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”.

Ma è davvero questa la versione della storia o è solo quella ufficiale? I molti si chiedono il perché dell’assenza del conduttore a ridosso del suo addio, non era forse meglio permetter a Mammucari di salutare il suo pubblico? Dagospia da una lettura diversa dell’accaduto parlando in realtà di una clamorosa lite tra Mammucari e l’ideatore del programma, Davide Parenti. Solo una cosa così improvvisa e non programmata potrebbe spigare un’assenza dall’oggi al domani del conduttore.

Al momento l’unica versione ‘ufficiale’ è quella riportata dal comunicato Mediaset e sarà difficile mettere insieme i pezzi di quanto è accaduto almeno fino a che uno dei protagonisti della storia non rivelerà altro. Il resto arriverà con i prossimi passi di Mammucari a Mediaset e dai tempi che ci vorranno per rivederlo in onda con un altro programma.