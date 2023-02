Belen Rodriguez contro tutti o, meglio, contro coloro che questa sera calcheranno il palco di Sanremo 2023. I cantanti e gli ospiti di Amadeus avranno sicuramente l’attenzione di tutti ma in questi ultimi giorni l’interesse intorno a Le Iene è aumentato e non poco alla luce del ‘caso Mammucari’. Il conduttore è sparito dall’oggi al domani dal programma senza alcuna spiegazione ufficiale almeno fino a che la produzione non ha fatto sapere che il suo contratto era terminato così come previsto sin dall’inizio.

In molti si sono chiesti: se così fosse perché il conduttore lo ha annunciato salutando così il pubblico che lo ha seguito in questa sua avventura a Le Iene? La fuga puzza un po’ tant’è che in molti si sono lanciati in rumors più o meno sensati lasciando intendere che in realtà all’origine di tutto ci sia una lite. Cosa è successo di preciso?

I bene informati hanno rivelato che Teo Mammucari e Davide Parenti sono arrivati alla rottura per via di un presunto commento del conduttore su Twitter. Niente di confermato, in realtà, fatto sta che il conduttore si è trincerato contro un muro di silenzio, almeno fino a questo momento, lasciando Belen Rodriguez in preda all’armata di Amadeus. Forse Le Iene questa sera si giocheranno la carta del mistero per racimolare un po’ di ascolti e qualche commento social oppure no?

Siamo sicuri che lo scopriremo questa sera quando il programma andrà in onda o, magari, poco prima, quando via social arriverà una notizia bomba riguardo alla vera ragione dell’addio di Mammucari, o almeno lo speriamo… che mondo sarebbe solo con il Festival di Sanremo?