Sono state comunicate le date di Eurovision 2024. In rappresentanza dell’Italia, la vincitrice in carica del Festival di Sanremo: Angelina Mango.



Le semifinali e la finale di Eurovision Song Contest saranno trasmesse, come è ormai consuetudine, sui canali Rai. Le due semifinali andranno in onda in diretta nelle serate del 7 e del 9 maggio su Rai2, la finale sarà trasmessa invece l’11 maggio su Rai1.

Su Rai Radio 2 sarà possibile seguire il commento delle tre serate.

A Malmö, la cantante lucana, porterà il pezzo sanremese, La Noia, sperando di accaparrarsi i voti europei e regalare all’Italia la quarta vittoria nella storia. Angelina Mango ha lavorato di recente con i suoi collaboratori alla riedizione del testo e della musica, dovendo l’esibizione restare all’interno dei 3 minuti per regolamento.

La sua partecipazione in rappresentanza dell’Italia segue quella di Marco Mengoni lo scorso anno con il brano Due Vite. L’ultima vittoria dell’Italia invece risale al brano Zitti e Buoni dei Maneskin: la band riportò lo show nella penisola, a Torino.

La 68ª edizione dell’Eurovision Song Contest è in programma dal 7 all’11 maggio alla Malmö Arena e vedrà in gara i rappresentanti di 37 Paesi. Le 20 canzoni qualificate durante le due semifinali raggiungeranno in finale le 6 qualificate di diritto: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – i cosiddetti “big 5” – e la Svezia, attuale campione in carica, che accoglie la manifestazione nel 2024.

Presenteranno l’evento la conduttrice svedese Petra Mede, per la terza volta alla conduzione della rassegna, e l’attrice Malin Åkerman.