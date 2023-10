Parte il tour di Angelina Mango che diventa una serie su Tiktok. Suo è il primo tour di una cantante italiana a diventare una serie sulla nota piattaforma social, ovvero un racconto senza filtri in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento. In questo modo, anche gli assenti alle date della sua prima tournée, troveranno il modo di scrutare da lontano le emozioni dei concerti.

Parte così il Voglia di vivere tour di Angelina Mango, con un concerto da tutto esaurito a Napoli. Dopo il live di giovedì 12 ottobre, prima tappa al Duel club di Napoli, proseguirà il 14 ottobre a Bari (Demodè Club), il 16 ottobre a Roma (Largo Venue), il 18 ottobre a Firenze (Viper Theatre). Il 19 ottobre Angelina Mango sarà a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 21 ottobre a Bologna (Locomotiv Club), il 23 ottobre a Milano (Magazzini Generali) e infine il 26 ottobre a Roncade, TV (New Age Club).

Impossibile, ormai, acquistare i biglietti. I ticket per la prima tournée di Angelina nei club sono esauriti.

In concerto, l’artista presenta le canzoni dell’album Voglia Di Vivere, ma non manca il nuovo singolo inedito dal titolo Che t’o dico a fa’, presentato in anteprima ad Amici di Maria De Filippi, talent show che l’ha lanciata nella scorsa edizione. Con un milione di stream e la Top3 della classifica singoli FIMI/Gfk, rappresenta il miglior debutto femminile solista del 2023 con quasi 200mila stream in 24 ore, ed è in Top10 su tutte le piattaforme digitali, oltre ad essere #1 su iTunes. Il videoclip ufficiale ha collezionato già oltre 1 milione di views.

La canzone è stata scritta da Angelina Mango con Alessandro La Cava e prodotta da Antonio Cirigliano, E.D.D. e Zef. Il testo racconta di una notte di fuga tra le vie di Spaccanapoli.