“Spero piangesse per gioia e non per delusione”, racconta Angelina Mango riferita a sua madre, dopo la sua prima esibizione al Festival di Sanremo 2024. Per lei, un debutto assoluto, con una canzone che contiene un invito importante: quello di ballare, nonostante le proprie “corone di spine”. Si intitola La Noia.

La cover che ha scelto ha fatto discutere, ma è stata per lei una decisione di puro cuore: porterà sul palco papà Mango. “La scelta di venerdì è stata molto pensata e molto difficile. Cerco di essere molto rispettosa e di entrare in punta di piedi sul palco, ci ho pensato molto ma era l’unica cosa che il mio cuore credeva giusta”, racconta. Canterà La Rondine.

A Sanremo porta anche un po’ di Amici: “Se non avessi fatto Amici non sarai stata così pronta ad affrontare Sanremo, è stata una grandissima scuola e mi ha dato la possibilità di farmi conoscere da più persone”, le stesse che adesso saranno chiamate a sostenerla tramite televoto, per confermare o smentire il posizionamento ottenuto dopo la votazione della stampa.

Tante emozioni e qualche lacrima per Angelina, che prima di andare all’Ariston ha avuto “un piantino di sfogo” e ha chiamato mamma Laura Valente. Le ha detto:

“Tu sul palco sei a casa tua, perché stasera dovrebbe essere diverso? Goditela. Mio fratello invece mi ha abbracciato forte, ieri era con me”.

Testo La Noia di Angelina Mango a Sanremo 2024

di Madame – A. Mango – D. Faini – Madame – A. Mango Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sugarmusic/ Mariolinga/LaTarma/Sabbia e Nuvole Milano – Creazzo (Vi) – Milano – Lagonegro (Pz)

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Total