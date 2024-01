Angelina Mango racconta La Noia, brano che porta in gara al Festival di Sanremo 2024. Per la giovane vincitrice di Amici di Maria De Filippi è la prima volta in Riviera con un brano che definisce “un pezzo up” ma non del tutto up. Lei infatti lo percepisce come un brano molto intenso ed emotivo.

Nel raccontare La Noia, Angelina Mango ne parla come di una canzone autobiografica. E di cosa parla? Angelina risponde: “Parla di me, di questo parla”.

Intervistata dalla Rai, nella clip disponibile sul sito di RaoPlay in esclusiva, Angelina Mango parla anche di emozione da pre-palco e di panico. “Per il momento sto cercando di rimandare il panico perché il panico è bello quando è anche entusiasmo, adrenalina, e quello secondo me arriva sotto sotto”, le sue parole a proposito delle sensazioni quando al suo debutto sanremese non mancano che una manciata di giorni.

La cantante è molto fiera di aver raggiunto questo traguardo e si approccia al Festival di Sanremo pensando: “Goditela e sii felice di quello che stai facendo”.

Impossibile non rivolgere un pensiero anche suo padre, Pino Mango, su quello stesso palco 40 anni fa: “Questa cosa mi lega molto a lui perché è un luogo non sconosciuto alla famiglia ed è un luogo di cui ho sempre sentito parlare fin da quando ero piccola; quindi è una grande emozione ed assume un valore ancora diverso”.

Infine, Angelina lascia un messaggio ad Amadeus. Gli vorrebbe dire: “Grazie, per avermi invitato e spero di non deluderti”.