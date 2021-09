Diletta Leotta pazza di Can Yaman? La bella conduttrice sportiva ieri pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ma quello che ha rivelato è qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Per mesi si è parlato della sua relazione con Can Yaman e della loro voglia di farsi vedere sui social beccandosi commenti negativi di tutti i generi, specie da parte di chi ha sempre pensato che la loro storia d’amore fosse costruita a tavolino.

La padrona di casa ha preso l’argomento amore con le pinze e subito Diletta Leotta ha cambiato il tono di voce e anche la sua espressione in volto ammettendo che è molto restia a parlare di questo argomento ma che adesso è pronta a farlo o almeno ci prova. Diletta Leotta parla della sua relazione con Can Yaman etichettandola come una favola, due caratteri passionali che si sono incontrati e che si sono lasciati andare ad un colpo di fulmine.

“Un turco e una siciliana, entrambi passionali, lui forse più di me”, con queste parole Diletta Leotta parla della favola che ha vissuto con Can Yaman ma che adesso si è interrotta e non per problemi di tradimento ma per via dell’ingombrante successo e di tutte quelle che volte che è stato difficile divide la persona dal personaggio. Il chiaro riferimento al successo di Can Yaman, ai suoi fan e alla sua voglia di condividere tutto (forse troppo) è sotto gli occhi di tutti così come il fatto che la Leotta non ha chiuso la porta definitivamente a questa relazione parlando di un futuro imprevedibile e non noto.

I due torneranno insieme appena riusciranno a trovare l’equilibrio di cui lei stessa ha parlato a Verissimo? Al momento non sappiamo ancora visto che mentre lei parlava di questa sua voglia aprendo uno spiraglio al futuro, lui si limitava a postare sui social i suoi allenamenti notturni. Arriverà oggi la sua risposta social?