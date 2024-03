Un po’ come per gli Oasis, la reunion delle Hole di Courtney Love è uno dei sogni di tutti i nostalgici degli anni ’90. Questa volta, però, l’indiscrezione arriva proprio dalla vedova di Kurt Cobain. Com’è stato possibile?

Reunion delle Hole? Parla Courtney Love

Il 27 febbraio Courtney Love è salita sul palco a sorpresa durante un’esibizione dei The Coverups, side-project dei membri dei Green Day che, come il nome suggerisce, nasce come tribute band. La voce di Celebrity Skin si è esibita con Billie Joe Armstrong e la sua squadra.

Alla fine dell’esibizione Courtney Love, prima di lasciare il palco, ha sganciato la bomba: “Ci vediamo presto… tornerò nelle Hole“, e il pubblico è esploso. Dove eravamo rimasti?

Le versioni precedenti

Facciamo un passo indietro di 5 anni. Nel maggio 2019, 25 anni dopo il disco Live Through This (1994), si rumoreggiava a proposito della reunion delle Hole per celebrare l’anniversario del “miglior album del 1994” (secondo Rolling Stone), ma la stampa e gli stessi fan ci andarono cauti: Courtney Love aveva già depennato il progetto nel 2014 (20 anni dopo Live Through This). Escludendo un’esibizione del 2012, la band non sembrava riuscire nell’intento.

Nel 2019, quindi, Courtney Love dichiarò al Guardian: “Ci stiamo pensando, non è sbagliato onorare il proprio passato”. Qualche mese più tardi, a ottobre, sul canale Instagram della frontwoman comparve un’immagine che mostrava la stessa Love, la batterista Patty Schemel e la bassista Melissa Auf Der Maur insieme sul palco durante una sessione di prove nelle quali era presente anche Eden Galindo, chitarrista degli Eagles Of Death Metal al posto del co-fondatore Eric Erlandson. La foto scomparve subito dalla sua bacheca, ma non abbastanza in fretta da non essere ripresa e riproposta da altri account social.

Nel 2021, tuttavia, Courtney Love smentì categoricamente:

“No, assolutamente no. E voi, ragazzi, dovete accettarlo. Il nostro vecchio manager Peter Mensch mi chiama una volta all’anno per chiedere una reunion: ‘Ehi, sto solo facendo il mio dovere come faccio con Jimmy Page [dei Led Zeppelin, nda]’. Questo mi onora, ma non succederà”.

Il 2024 sarà il trentennale di Live Through This, è forse il momento giusto e definitivo per una reunion delle Hole?

