OnePlus pare sia pronta ad introdurre diversi modelli a marchio Ace sul mercato cinese nei prossimi mesi. Inoltre, verso la fine del 2024, potrebbe essere svelato il tanto atteso OnePlus 13 come flagship della gamma. Le informazioni suggeriscono che il produttore cinese stia preparando l’introduzione di nuovi chipset Snapdragon, in particolare per i modelli OnePlus 13 e Ace 3V, anticipando così la concorrenza.

Stando ai recenti rapporti, OnePlus potrebbe annunciare il lancio dell’Ace 3V già questo mese in Cina. Le voci suggeriscono che questo dispositivo sarà alimentato da un nuovo SoC Qualcomm Snapdragon con il numero di modello SM7675. Si presume che tale chip possa essere identificato come Snapdragon 7+ Gen. 3. Secondo il tipster Wisdom Pikachu, l’Ace 3V sarà il primo smartphone a montare il nuovo processore Snapdragon, sottolineando che il device disporrà anche di un display OLED con risoluzione 1,5K ed una grande batteria da 5500mAh con supporto per la ricarica rapida fino a 100W.

Inoltre, ha aggiunto che lo sviluppo del OnePlus 13 sta procedendo velocemente ed è probabile che diventi il primo smartphone a montare il potente SoC Snapdragon 8 Gen. 4. A titolo di confronto, gli Xiaomi 14 e 14 Pro sono stati i primi telefoni a montare il Snapdragon 8 Gen. 3, debuttando nell’ottobre 2023. Il precedente OnePlus 12, equipaggiato con lo stesso chip, è stato lanciato nel dicembre 2023. I rapporti indicano che la serie Xiaomi 15 dovrebbe debuttare a ottobre di quest’anno in Cina, proprio con il OnePlus 13. Si dice, inoltre, che tutta la serie Xiaomi 15 includerà uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni. Il tipster ha anche affermato che anche il OnePlus 13 sarà dotato di un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni. Ulteriori informazioni trapelate suggeriscono che il dispositivo presenterà un nuovo design sul retro.

