Con molta probabilità si vocifera che il nuovo OnePlus Ace 3 dovrebbe fare il suo debutto in Cina per l’inizio del 2024 e sarà uno smartphone più economico rispetto al top di gamma OnePlus 12. In attesa dell’annuncio ufficiale, sono trapelate in Rete le specifiche riguardanti lo schermo del dispositivo. Si dice che dovrebbe sfoggiare un display simile all’ammiraglia OnePlus 12, che è stato lanciato all’inizio del mese di dicembre in corso ed è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3.

Il OnePlus Ace 3 sarà il successore dell’Ace 2, che ha fatto il suo debutto nel mese di febbraio 2023. Lo smartphone prossimo all’esordio è stato rinominato OnePlus 11R per l’India e per altri mercati internazionali. L’Ace 2 e l’11R sono stati lanciati in contemporanea in Cina e nei mercati globali. Stando a quanto riferito dal noto tipster cinese Digital Chat Station, il OnePlus Ace 3 sfoggerà un display curvo BOE X da 6,78 pollici con una risoluzione di 1,5K. In un post sul sito di microblogging cinese Weibo, l’informatore ha anche suggerito che il livello di luminosità di picco e la velocità di attenuazione PWM del display dell’Ace 3 potrebbero essere simili a quelli del OnePlus 12.

DCS ha inoltre rivelato che il OnePlus Ace 3 sfoggerà un telaio centrale in metallo simile al telaio in lega di alluminio e un design del corpo in vetro grigio canna di fucile. Lo smartphone sarà poi alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, che potrebbe essere abbinato a 16GB di RAM e 256/512GB di memoria interna, e alimentato da una batteria da 5500mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 100W. In termini di fotocamere, secondo la certificazione Camera FV 5, il OnePlus Ace 3 sfoggerà una configurazione a tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP con OIS e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS); ci sarà poi un ultra-grandangolare da 8MP con apertura f/2.2 ed EIS e un teleobiettivo da 32MP. La fotocamera frontale potrebbe essere da 16MP con apertura f/2.4 ed EIS.

Continua a leggere su optimagazine.com