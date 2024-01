Con l’imminente lancio di OnePlus Ace 3, di recente il produttore cinese ha anticipato un interessante e nuovo teaser, secondo cui lo smartphone regalerà un’esperienza di gioco migliorata. L’azienda ha confermato che il device sarà dotato di una tecnologia auto-sviluppata che permetterà agli utenti di godere di un’esperienza tattile migliore. Questa nuovissima funzionalità è abbinata alla certificazione TUV Precision, il che vuol dire che il dispositivo sarà stato sottoposto a 20 test professionali e milioni di input tattili.

Oltre a ciò, OnePlus ha anche affermato che lo smartphone verrà fornito con un’ottimizzazione speciale per Peacekeeper Elite, ovvero la versione esclusiva cinese di PUBG Mobile. Questo sta a significare che il nuovo modello OnePlus Ace 3 sarà destinato ad essere una “centrale elettrica” per i giocatori mobili. Proprio ultimamente, OnePlus ha anche anticipato ulteriori specifiche tecniche che riguardano il display del nuovo smartphone: esso presenta un alto schermo OLED da 6,78 pollici, fornito da BOE, che offrirà una risoluzione di 1,5K, 800nit di luminosità manuale, 1600nit di luminosità globale e 4500nit di luminosità di picco. Il display corrisponderà ad un pannello LTPO 8T della serie X1 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il prossimo OnePlus Ace 3, ormai dietro l’angolo, dovrebbe ospitare alcune specifiche solide come il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Il device è alimentato da una grande batteria da 5000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 100W. Il SoC verrà abbinato ad un massimo di 16GB di RAM e fino a 1TB di spazio di archiviazione. Si dice, inoltre, che la parte posteriore sarà dotata di una tripla fotocamera da 50MP, mentre nella parte anteriore dovremmo trovare uno sparatutto da 16MP. Ricordiamo che il OnePlus Ace 3 sarà annunciato giovedì 4 gennaio 2024, dunque resteremo aggiornati per maggiori dettagli.

