Di recente OnePlus ha confermato il lancio dello smartphone OnePlus Open, ovvero il primo telefono pieghevole del marchio a fare il debutto. Il colosso cinese ha anche confermato il debutto in India ad ottobre prossimo del OnePlus Pad Go. Si prevede, inoltre, che il produttore amplierà presto la sua serie Ace con una terza generazione. Difatti, la società, farà debuttare lo smartphone OnePlus Ace 3 in Cina insieme al OnePlus 12 5G il prossimo mese di novembre. Il noto ed affidabile sito ‘mysmartprice.com’ ha rivelato in esclusiva i rendering e alcune specifiche del prossimo smartphone OnePlus Ace 3 in collaborazione con OnLeaks. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Il prossimo OnePlus Ace 3, che secondo alcuni tipster potrebbe arrivare con il monile di OnePlus 12R, sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, costruito sul processo a 4nm di TSMC, per giunta, il device sarà il terzo smartphone di OnePlus a debuttare con il chipset di punta di Qualcomm di attuale generazione. È probabile che il SoC Qualcomm sia abbinato a un massimo di 24GB di RAM LPDDR5X e 1TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Lo smartphone funzionerà sull’interfaccia Color OS 14 basata sul sistema operativo Android 14 fuori dalla scatola. Il tipster cinese Digital Chat Station afferma che OnePlus equipaggerà il suo prossimo smartphone Ace con un telaio metallico.

È anche possibile che OnePlus doti il OnePlus Ace 3 di una classificazione IP68. Quanto al comparto fotografico, il device dovrebbe sfoggiare sul retro un modulo a tripla fotocamera, caratterizzata da un sensore principale Sony IMX890 da 50MP con apertura f/1.8 e OIS, un ultra-grandangolare OmniVision OV8D8 da 10MP e un teleobiettivo Sony IMX709 da 32MP con zoom ottico 2X. Digital Chat Station aggiunge anche che lo smartphone sarà supportato da una batteria da 5500mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W.

