Uno degli smartphone di fascia media più popolari del colosso di Seul non riceve più aggiornamenti. Questa settimana il produttore sudcoreano ha apportato alcune modifiche al programma degli aggiornamenti di sicurezza per i dispositivi Galaxy, riducendone alcuni a meno aggiornamenti e rimuovendone completamente altri dall’elenco. I dispositivi rimossi includono il Samsung Galaxy Tab S6/Tab S6 5G e il Galaxy A01, ma la rimozione più evidente è quella del Galaxy A51. Sia la versione LTE che quella 5G del Galaxy A51 avevano un programma di aggiornamento semestrale fino al mese scorso, ma a partire da quello in corso solo il modello 5G riceverà gli aggiornamenti.

Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy A51 è stato il primo telefono non di punta dotato dell’ultima versione di Android (Android 10) prima dell’ammiraglia Galaxy S. Google rilascia ogni importante aggiornamento Android nella seconda metà di ogni anno e, prima del Galaxy A51, di solito dovevamo aspettare il prossimo flagship Galaxy S per vedere la versione più recente di Android in azione su uno smartphone Galaxy. Non è più così. Esempi recenti sono i Samsung Galaxy A15 e A25, che sono stati i primi telefoni dell’azienda asiatica ad essere lanciati con Android 14 precaricato e ad arrivare sugli scaffali dei negozi prima della gamma Galaxy S24. Ora, il colosso di Seul mantiene solo gli aggiornamenti minori dell’interfaccia utente One esclusivi per il lancio con i nuovi flagship: gli aggiornamenti .1 accompagnano i flagship Galaxy S mentre gli aggiornamenti .1.1 vengono forniti con ogni nuovo pieghevole.

La serie Galaxy S24 porta con sé One UI 6.1, anche se è discutibile che si possa definirlo un aggiornamento minore in quanto segna il debutto di quello che Samsung chiama Galaxy AI e porta diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, la maggior parte delle funzionalità AI sarà probabilmente limitata ai dispositivi di punta lanciati nel 2023 e oltre e potrebbe non essere vista nemmeno sui prossimi telefoni di fascia media come l’A55.

