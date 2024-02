Buone notizie per gli amanti del fantasy. Roku ha infatti diffuso il primo teaser trailer ufficiale di Spiderwick – Le Cronache, serie tv tratta dalla celebre saga di romanzi di Tony DiTerlizzi e Holly Black.

Il titolo si appresta a debuttare negli Stati Uniti il 19 aprile 2024 sul canale statunitense, mentre a livello globale la distribuzione è affidata a Paramount.

Dal video è possibile capire l’ambientazione della serie, scoprire i primi personaggi, come ad esempio quello interpretato da Christian Slater che annuncia mondi fantastici pieni di misteri, strane creature.

Spiderwick – Le cronache: Trama

La serie ripercorre le vicende della famiglia Grace, che dal Michigan si trasferisce a New York, nella casa in cui viveva un bisnonno. In questo luogo ancestrale i protagonisti scoprono i misteri nascosti nella tenuta Spiderwick e si rendono presto conto di essere circondati da un mondo magico e ricco di segreti.

Spiderwick – Le cronache: Cast

Oltre a Christian Slater che interpreta Mulgarath, un orco con un piano per soddisfare la sua fame, gli altri interpreti r i rispettivi personaggi principali sono:

Lyon Daniels – Jared Grace

Noah Cottrell – Simon Grace

Joy Bryant – Helen Grace

Mychala Lee – Mallory Grace

Jack Dylan Grazer – Thimbletack

La serie, creata da Aron Eli Coleite, è una produzione:

Lightbulb Farm Productions

Atmosphere Television

The Kennedy/Marshall Company

The Gotham Group

Paramount Television Studios

20th Television

