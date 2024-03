Roku Channel ha rilasciato il trailer ufficiale di The Spiderwick Chronicles, serie fantasy ispirata alla serie di libri della scrittrice Holly Black e illustrati da Tony DiTerlizzi.

Il titolo in 8 episodi era stato scartato da Diseny+ quando le riprese erano già terminate, onde essere poi “salvato” Roku che lo renderà disponibile sulla propria piattaforma di streaming per gli Stati Uniti a partire dal 19 aprile. Non è ancora noto se o quando la serie uscirà anche in Italia.

La storia di The Spiderwick Chronicles segue le vicende della famiglia Grace, composta dai due fratelli gemelli Jared e Simon, la sorella Mallory e la madre Helen, che lascia New York per andare a vivere in una vecchia casa di loro antenati in Michigan. Una volta lì Jared avverte la presenza di creature magiche, ma nessuno gli crede, tranne la prozia Lucinda, che gli chiede di trovare un libro magico con le istruzioni per proteggerle dal malvagio orco Mulgarath. I protagonisti si ritrovano così catapultati in un mondo fatato e misterioso, pieno di minacce.

Il cast principale di The Spiderwick Chronicles è composto da:

Lyon Daniels – Jared

Noah Cottrell – Simon

Joy Bryant – Helen

Mychala Lee – Mallory

Charlayne Woodard – Lucinda

Tra gli interpreti della serie c’è anche Christian Slater, che nella serie è il famelico orco Mulgarath. Jack Dylan Grazer, la star di We Are Who We Are, presta la voce al folletto Giangoccetto.

The Spiderwick Chronicles è una serie creata da Aron Eli Coleite e prodotta da Lightbulb Farm Productions, The Gotham Group, Paramount Television Studios e 20th Television.

