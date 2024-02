Sono ora usciti i prezzi dei biglietti per Nicki Minaj a Milano, il concerto annunciato mercoledì 21 febbraio per l’unica data italiana del Pink Friday 2 World Tour della rapper statunitense.

Prezzi dei biglietti per Nicki Minaj a Milano

Nicki Minaj sarà all’area concerti della Fiera di Milano a Rho il 3 luglio 2024. I biglietti sono disponibili all’acquisto dalle 12 di giovedì 22 febbraio con le seguenti soluzioni:

PIT – € 126,50

Posto Unico – € 69,00

VIP Pack PIT – € 266,50

PIT Early Entry – € 166,50

Posto Unico Early Entry – € 99,00

Il VIP Pack comprende un biglietto PIT, l’ingresso anticipato, lo speciale pass laminato e la toilette dedicata. I biglietti possono essere acquistati su TicketOne e su VivoConcerti.

Chi è Nicki Minaj

Conosciuta come queen assoluta del rap internazionale, Nicki Minaj è il nome d’arte di Onika Tanya Mara. La sua carriera comincia come semplice corista per poi decollare nel 2010 con la pubblicazione del primo album Pink Friday, un successo che trova il bis nell’edizione Roma Reloaded. Negli anni registra le sue prime collaborazioni eccellenti: è il caso del duetto con Eminem in Roman’s Revenge e del featuring con Drake in Moment 4 Life.

La consacrazione arriva nel 2014 con il terzo album Pink Print, contenente la super hit Anaconda. Il tour Pink Friday 2 World Tour prende il nome dal quinto album uscito nel 2023, trainato dal singolo di successo The Last Time I Saw You.

Il suo concerto alla Fiera di Milano si preannuncia come “un appuntamento da non perdere, tra hit incredibili e uno show mai visto prima”. Nicki Minaj ha colto l’occasione per salutare le sue “italian barbz” e parlare di ospiti a sorpresa. “Grazie per la pazienza, ho mantenuto la parola”, ha detto la star internazionale.

