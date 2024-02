Questa sera, 21 febbraio, in prima visione tv andranno in onda su Rai 2 gli episodi 3 e 4 della quarta stagione di Mare Fuori. La serie completa è disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Nella seconda serata dedicata alle storie dei ragazzi e alle ragazze dell’Ipm, saranno trasmessi gli episodi intitolati La testa della lepre e Ragione e sentimento.

Mare Fuori 4, episodio 3 – Anticipazioni

Nell’episodio intitolato La testa della lepre, Rosa non vuole la vicinanza di Carmine, mentre Cardio è attratto da Alina, incuriosito dal suo mutismo, la quale, sempre diffidente, sembra fidarsi solo di lui. Intanto Donna Wanda minaccia la moglie del comandante, Consuelo, per tenerlo lontano dal figlio, ma le cose non vanno secondo i piani.

Mare Fuori 4, episodio 4 – Anticipazioni

L’episodio dal titolo Ragione o sentimento si apre con il comandante che, scoperto cosa è accaduto a Consuelo, giura di trovare il responsabile. Carmine, ignaro di tutto, chiede al comandante di convincere Rosa ad accettare il suo stesso programma di protezione. Massimo, però, non gli da ascolto. Cucciolo intanto è determinato a voler entrare nel clan dei Ricci. Pino trova lavoro presso un canile, ma il suo rapporto col gestore si fa subito molto difficile.

Continua a leggere Optimagazine