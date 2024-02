Nelle più belle canzoni di Roberto Vecchioni c’è tutta la storia di un cantautore schietto, poetico e gentile. Il suo modo di raccontare l’amore è unico, con tutte le sfumature di cui il sentimento più tormentato è meritevole e degno, specialmente per il suo lato oscuro. Ogni sua canzone è una storia, e oggi i suoi brani fanno parte della storia della canzone italiana.

Luci A San Siro (1971)

Tornata alla ribalta dopo la famosa scena da Tre Uomini E Una Gamba, Luci A San Siro racconta la fine di una giovinezza in modo malinconico, quando l’età più verde si spegne insieme ai fari di uno stadio.

Samarcanda (1977)

Samarcanda è una canzone epica: un soldato in guerra nota una “nera signora” che lo osserva, per questo sceglie di fuggire verso la pace. L’incontro tra l’uomo e la sua morte è raccontato su una base folk e un ritmo incalzante che ancora oggi viene considerato uno dei momenti più intensi della musica italiana.

Milady (1989)

Come sempre succede con Roberto Vecchioni, Milady è una canzone che prende spunto dalla vita del cantautore. Come ha raccontato lui stesso a Repubblica, Milady è una messa in discussione dello stesso protagonista, che spiega che “il cuore è un soldatino” che “scrive lettere a nessuno”.

Voglio Una Donna (1992)

Oggi Voglio Una Donna è accusata di sessismo per colpa di alcune immagini proposte da Vecchioni nel testo: la “donna con la gonna” che “la piantasse di andarsene in giro” perché “abbiamo un mare di figli da pulirgli il cu*o”. Eppure Vecchioni sembra condannare l’uomo misogino, quello che lascia agli altri “quella col cervello” che si rivela “stron*a come un uomo” e “sola come un uomo”. Quali interpretazioni si possono fare?

Sogna Ragazzo Sogna (1999)

Sogna Ragazzo Sogna rappresenta un momento particolare per la vita di Roberto Vecchioni. Scritta il giorno prima di andare in pensione come docente, la canzone è una lettera di incoraggiamento ai ragazzi delle nuove generazioni sulle responsabilità e i sogni da inseguire. Un brano toccante e autobiografico, tra le più belle canzoni di Roberto Vecchioni.

