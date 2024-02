Nelle più belle canzoni di Robbie Williams c’è tutto il talento di un romantico inquieto, che dopo l’esperienza con i Take That ha saputo costruire una dignitosissima carriera solista con brani che oggi fanno parte della storia della musica. Pop, ballate, rock ed elettronica: la sua voce è in grado di muoversi negli universi più assortiti, conquistando un pubblico altrettanto variegato.

Angels (1997)

Una ballata struggente, per molti il singolo che ha lanciato definitivamente la carriera solista di Robbie Williams. Semplici accordi di pianoforte, un ritornello liberatorio ed ecco la hit radiofonica strappalacrime che funziona sempre nelle classifiche.

Millennium (1998)

Con un arrangiamento che riprende You Only Live Twice di Nancy Sinatra, Millennium fa parte della colonna sonora del film Agente 007 – Si Vive Solo Due Volte ed è il primo singolo estratto dal secondo album I’ve Been Expecting You (1998).

She’s The One (1998)

She’s The One è una cover dei World Party. Power ballad nel tipico stile di Robbie Williams, è oggi uno dei brani più apprezzati dell’ex Take That grazie a quelle sfumature brit-pop che porteranno ad accostare il singolo ai tanti classici degli Oasis.

Rock DJ (2000)

Nata da un campionamento di It’s Ecstasy When You Lay Down Next to Me di Barry White, Rock DJ è nota soprattutto per il video ufficiale in cui vediamo Robbie Williams tentare ogni mossa pur di attirare l’attenzione di una DJ. L’artista si toglie tutti i vestiti fino a rimanere totalmente nudo, ma la sua musa continua ad ignorarlo. Per questo Williams si toglie la pelle, gli organi e i muscoli fino a ridursi allo scheletro.

Feel (2002)

Tra le più belle canzoni di Robbie Williams non può mancare Feel, una super ballata scandita dagli accordi del pianoforte e dalla batteria elettronica, con la voce del cantautore in tutta la sua bellezza.

