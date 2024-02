Il 14 febbraio è fondamentale concentrarsi sulle migliori immagini di buon San Valentino 2024, magari già corredate di frasi romantiche e a tratti sdolcinate per il proprio compagno o compagna di vita (nel senso più lato del termine). Allo stesso tempo, per chi è meno convenzionale, si può pensare di dare alla nota festa degli innamorati una connotazione più ironica e non mancano per questo motivo delle soluzioni più divertenti e scherzose.

Le immagini di auguri di buon San Valentino saranno condivise sulle app di messaggistica, in primis su WhatsApp in maniera copiosa, come oramai è tradizione da anni. I messaggi digitali hanno spesso preso il posto di lettere e bigliettini cartacei ma non si rinuncia di certo alla ricerca di frasi ad effetto che colpiscano il proprio innamorato o innamorata: sia che si tratti di un partner ma anche di un figlio o una figlia, di un genitore e comunque di una persona davvero speciale per la propria vita.

La galleria presente in questo articolo è davvero completa di tutte le alternative possibili. Come già indicato, le immagini di migliori auguri di San Valentino sono le prime proposte ai lettori. Le frasi più romantiche a non mancheranno di fare breccia tra coloro che preferiscono la ritualità classica dell’attuale festa. In questa pagina, non mancano neanche le soluzioni più ironiche e divertenti. Per chi prende davvero poco sul serio la giornata dedicata all’amore, è più che lecito ironizzare sui regali non richiesti ma di certo desiderati, quelli fuori da ogni schema e infine prendere coscienza anche della gioia abbinata alla festività di una categoria di professionisti come i fiorai, nelle prossime ore. Ogni immagine a disposizione potrà essere selezionata per poi essere condivisa facilmente via WhatsApp o altro servizio di messaggistica, ma anche via social.

