Dopo rumor, voci di corridoio e indiscrezioni, è arrivato ufficialmente l’annuncio del concerto degli AC/DC a Reggio Emilia presso la RFC Arena. Sarà l’unica data italiana. Con gran sorpresa, al basso ci sarà Chris Chaney dei Jane’s Addiction per sostituire Cliff Williams.

Gli AC/DC a Reggio Emilia

Il concerto degli AC/DC a Reggio Emilia si terrà il 25 maggio 2024 presso la RFC Arena come unica data italiana del Power Up Tour. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da venerdì 16 febbraio.

Come detto in apertura, sarà Chris Chaney dei Jane’s Addiction a prendere il posto di Cliff Williams nel tour. La band australiana tornerà sul palco per continuare ad elettrizzare il pubblico con il nuovo disco Power Up (2020), pubblicato 4 anni fa come glorioso ritorno 6 anni dopo Rock Or Bust. Gli AC/DC da giorni stuzzicavano i social con vari teaser che preannunciavano novità in arrivo. Alcuni, inevitabilmente, hanno sperato in nuovo album.

Perché mancherà Cliff Williams

Anche la storia dell’assenza di Cliff Williams è costellata di rumor e voci di corridoio confluite, infine, da una dichiarazione ufficiale. Lo storico bassista degli AC/DC, tra il 2016 e il 2017, annunciò la sua intenzione di ritirarsi. Sul canale YouTube ufficiale della band il bassista lasciò un messaggio:

“Il pubblico, i fan, tutti quelli che ci hanno sostenuto sono stati fantastici. Ma è arrivato per me il momento di lasciare, non perché abbiamo perso Malcolm o Brian, ma perché tutto cambia. Sono pronto a fare un passo indietro. È arrivato il mio momento, il momento di pensare alla mia famiglia”.

Già dal 2023 si vociferava sulla sua assenza nel prossimo tour con la band. Oggi, con l’annuncio del ciclo europeo di concerti, è arrivata la conferma: Cliff non salirà sul palco e al suo posto autorevole ci sarà Chris Chaney, altro musicista leggendario per una band altrettanto importante nel panorama rock internazionale.

