Fare gli auguri di buon Carnevale 2024 è d’obbligo: si tratta di un giorno di festa da passare in spensieratezza con le persone care. Il martedì grasso conclude la settimana di questa spumeggiante ricorrenza, particolarmente apprezzata dai più piccoli, ma anche dagli adulti. Sappiamo che a Carnevale ogni scherzo vale, ma, per prima cosa, bisognerà non farsi trovare impreparati e colorare la giornata a chi più volete bene con un messaggio che possa lasciare il segno, in un modo o nell’altro. Fare gli auguri di buon Carnevale 2024 non sarà stato mai più semplice: abbiamo provveduto a selezionare per voi le migliori foto e frasi di scherzi divertenti a questa giornata speciale. Non fatevi mancare le stelle filanti ed i coriandoli colorati, ma anche una dedica da fare alle persone a cui siete più affezionate e che probabilmente si aspettano anche da voi un dolce pensiero.

Partiamo, come sempre, dalle frasi per fare gli auguri di buon Carnevale 2024 su WhatsApp o attraverso qualsiasi altro social vogliate:

Se esci e incontri il principe azzurro, ricordati che è Carnevale…



Ti accorgi che stai diventando vecchia quando cominci a non conoscere più i personaggi da cui si travestono i bambini a carnevale.



Sono a pezzi, a carnevale mi travesto da coriandoli



Mi piacciono i coriandoli per terra a dimostrare che qualcuno si è divertito. Che la felicità per un attimo si è fermata in quel luogo. Pulcinella ed Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini! L’anno scorso ho partecipato al concorso per il miglior costume, ma non ho vinto. E dire che il mio era perfetto: ero travestito da Uomo Invisibile!

Accanto alle frasi per gli auguri di buon Carnevale 2024 da inviare in occasione del martedì grasso domani 13 febbraio possono affiancarsi anche le immagini, che producono sempre un certo effetto sui loro destinatari. Anche in questa occasione, ne abbiamo selezionate un po’ per darvi la possibilità di scegliere. Parola d’ordine divertirsi, non c’è altro da aggiungere a riguardo. Passate tutti un buon Carnevale 2024 passando una giornata diversa con le persone che preferite.

