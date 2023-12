Il Volo su Canale 5 con Tutti Per Uno, il concerto-evento che si è tenuto all’Arena di Verona. Quella di stasera, venerdì 29 dicembre, è una replica. L’evento non va in onda in tempo reale.

Il trio pop-lirico formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico di Canale 5 momenti musicali emozionanti tra le cover del repertorio internazionale e i brani del loro repertorio che hanno conquistato non solo l’Italia ma anche il resto del mondo. Il successo de Il Volo infatti parte dall’Italia per dare il suo meglio all’estero e tornare in Italia solo successivamente, grazie a quel famoso riposizionamento al Festival di Sanremo con Grande Amore.

Il Volo partecipò tra i Campioni e vinse nel 2015, conquistando anche di diritto un posto per lo show Eurovision Song Contest, che non ci premiò.

Il trio tornerà al Festival di Sanremo nel 2024 per riprovare quel grande trionfo con un brano che almeno una volta tutti abbiamo cantanti negli ultimi anni. Il Volo è infatti nel cast annunciato da Amadeus ma intanto il 29 dicembre torna su Canale 5 con Tutti Per Uno.

Uno spettacolo degno di nota per il pubblico Mediaset, impreziosito grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con Il Volo il prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Spazio ad amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo, come Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi. Ci saranno anche Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

La regia è affidata a Luigi Antonini.

Scaletta Il Volo su Canale 5 con Tutti Per Uno