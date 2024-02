Non c’è serenata, convivio né lezione di musica in cui La Canzone Del Sole di Lucio Battisti non sia presente. Tre accordi: La Maggiore, Mi Maggiore, Re Maggiore, riproducibili anche dal neofita che si ritrova con la sola terza lezione di chitarra. Non è tutto qui, ovviamente: La Canzone Del Sole è una delle canzoni più belle della musica italiana con quel romanticismo pop ammiccante e quel poetico giro d’archi che inevitabilmente ci fa chiudere gli occhi.

La Canzone Del Sole di Lucio Battisti

La Canzone Del Sole di Lucio Battisti uscì come singolo nel novembre 1971 con la canzone Anche Per Te nel lato B. Nel 2008 Mogol spiegò a Musical News che scrisse quel testo ricordando la sua infanzia, quando da piccolo trascorreva le vacanze estive a Silvi Marina (Teramo). Lì conobbe Titty, bambina come lui.

Con La Canzone Del Sole Mogol rievocò i suoi ricordi d’estate, quando tutto era spensierato e leggero e non appesantito dai sensi di responsabilità e dalle pulsioni. Per questo il brano racconta due momenti distinti della vita, scanditi dall’età dei giochi e dall’età dei primi amori.

Il significato

Un ragazzo e una ragazza si incontrano dopo tanti anni. Entrambi, cresciuti, erano rimasti ai momenti di gioia delle giornate trascorse al mare e ai giochi sull’erba, ma quando si ritrovano l’uno di fronte all’altro scoprono il turbamento (“mi fai paura”) che li mette alla prova: i due sentono un desiderio che li spaventa. Come un tempo, abbandonano le biciclette sul prato e si distendono all’ombra.

“Ti cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, ferma ti prego la mano!”. Quindi il narratore si accorge che ciò che prima era “chiaro e trasparente” ora è un “mare nero”, disturbato, per questo si chiede: “Cosa vuol dir ‘sono una donna ormai’?”, e chiede alla ragazza: “Quante braccia ti hanno stretto?” e soprattutto: “La fiamma è spenta o è accesa?”.

Infine, la rivelazione: ciò che vede sono “occhi di una donna ancora pieni d’amore” e il sole, che dà il titolo della canzone, è il tempo in grado di modificare i corpi e i desideri.

