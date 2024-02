Il racconto del secolo scorso su Rai 1 continua con La Rosa dell’Istria, in onda questa sera 5 febbraio 2024 alle ore 21:30. La fiction, diretta da Tiziana Aristarco e prodotta da Rai Fiction – Publispei – Venice Film, è ispirata al romanzo Chi ha paura dell’uomo nero, scritto nel 2000 da Graziella Fiorentin, sugli italiani residenti nell’Istria, a Fiume e in Dalmazia, costretti a lasciare le loro case per rifugiarsi dalle persecuzioni dello jugoslavo Josip Broz Tito.

La Rosa dell’Istria – Trama

In seguito al Trattato di Parigi, firmato nel 1947, i confini dell’Italia post Seconda Guerra Mondiale furono ridisegnati. Molti nostri connazionali che vivevano nei territori passati sotto la bandiera jugoslava furono costretti a fuggire, per evitare di essere uccisi, perché non graditi al Governo di Tito.

Tantissimi istriani, i fiumani e i dalmati italiani emigrarono in Friuli Venezia Giulia, dove non erano ben accolti dalla popolazione locali, lasciati spesso a loro stessi dalle autorità italiane.

Maddalena Braico è una ragazza di 18 anni che sogna di diventare una pittrice, ma è costretta a scappare con la sua famiglia quando i partigiani di Tito arrivano in paese. Durante la fuga il fratello di Maddalena, Niccolò, viene colpito a morte. La famiglia trova rifugio da un parente a Cividale del Friuli. Il padre di Maddalena, medico, inizia a lavorare come operaio, mentre la ragazza a scuola è presa di mira dai compagni per le sue origini istriane. A sua difesa si pone il giovane Leo, con cui nasce subito prima un’amicizia e poi l’amore. La loro relazione però è messa a rischio dai una serie di eventi. Maddalena è divisa tra l’amore per Leo e la passione per l’arte, mentre suo padre insiste affinché sua figlia si dedichi allo studio.

La Rosa dell’Istria – Cast

La giovane protagonista de La Rosa dell’Istria è interpretata da Gracjela Kicaj, attrice esordiente di origini albanesi. Gli altri personaggi principali che compongono il cast del film sono:

Andrea Pennacchi – Antonio Braico, papù di Maddalena

Eugenio Franceschini – Leo

Costantino Seghi – Niccolò Braico, fratello di Maddalena

Clotilde Sabatino – Bina, mamma di Maddalena, Niccolò e Saulo

Continua a leggere Optimagazine