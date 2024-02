Stando alle ultime notizie giunte dalla Cina, Xiaomi pare sia pronta a lanciare il suo nuovo smartphone pieghevole, il MIX Fold 4, considerato un dispositivo rivoluzionario nel mercato dei device foldable. Lo Xiaomi MIX Fold 4 sarà il primo modello della serie MIX Fold ad essere commercializzato anche a livello internazionale, dopo il successo del MIX Fold 3 in Cina, introdotto ad agosto 2023. Adesso, una fonte interna di Xiaomi ha pubblicato alcuni dettagli esclusivi su Mi Code.

Lo Xiaomi MIX Fold 4 avrà il nome in codice Ruyi, termine che in cinese significa “esaudire i desideri“, e sarà disponibile in due varianti: una per il mercato cinese, con il numero di modello 2405CPX3DC, ed un’altra per il mercato globale con numero di modello 2405CPX3DG. Quest’ultima sarà una novità assoluta per l’azienda cinese, che fino ad oggi non aveva mai lanciato uno smartphone pieghevole al di fuori della sua regione. Il pieghevole in questione dovrebbe raggiungere il mercato Global, ma solo in Paesi come Turchia, Taiwan e Russia (dunque, l’Europa occidentale sarebbe fuori dall’elenco). Quanto alle specifiche tecniche, il MIX Fold 4 si differenzierà per le sue caratteristiche tecniche di elevato livello, tra cui il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, che garantirà prestazioni incredibili e una maggiore efficienza energetica.

Il Xiaomi MIX Fold 4 avrà anche una connessione satellitare bidirezionale: si tratta di una caratteristica innovativa che potrebbe consentire agli utenti di comunicare anche in assenza di una rete mobile o Wi-Fi. Il pieghevole, inoltre, sfoggerà un display OLED da 8 pollici e un pannello esterno da 6,5 pollici, entrambi con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il design sarà più sottile e leggero rispetto al predecessore MIX Fold 3 e sarà anche resistente ad acqua e polvere, una caratteristica rara tra gli smartphone pieghevoli. Tuttavia, la vera novità del MIX Fold 4 sarà la sua fotocamera firmata Leica, ed offrirà un obiettivo principale da 50MP e un sensore selfie da 32MP.

