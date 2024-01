Alcuni deepfake di Taylor Swift hanno cominciato a circolare sui social, in particolare su X/Twitter, portando la piattaforma a intervenire. Non solo: per la popstar losangelina si è scomodata anche la Casa Bianca che ha condannato la pratica non autorizzata dalla cantante.

Intelligenza artificiale: spuntano i deepfake di Taylor Swift senza veli

Inevitabilmente, l’uso inappropriato delle tecnologie può creare dei problemi. È il caso dei deepfake di Taylor Swift in cui la popstar viene mostrata in contenuti pornografici e immagini sessualmente esplicite. Ovviamente la popstar è totalmente estranea a questo materiale, trattandosi di contenuti falsi creati e pubblicati con il solo scopo di screditare la persona.

I fan della popstar – gli Swifties – sono già intervenuti per segnalare in massa le immagini inappropriate, scendendo in campo sotto l’hashtag #ProtectTaylorSwift per fare rete contro la condivisione di contenuti moralmente inaccettabili per Taylor Swift, la sua credibilità e la sua immagine.

Le immagini incriminate sono circolate anche su Telegram.

L’intervento di X e il parere della Casa Bianca

Se oggi proviamo a visitare la bacheca di Taylor Swift su X ci imbattiamo in un messaggio di errore. Come ha spiegato Joe Benarroch – responsabile delle operazioni commerciali di X – in un’intervista a Variety, la piattaforma ha attivato un protocollo di protezione vietando l’accesso al profilo della popstar da parte degli utenti. Benarroch spiega: “Si tratta di un’azione temporanea che viene eseguita con molta cautela poiché diamo priorità alla sicurezza”.

Anche la Casa Bianca, nella persona della portavoce Karine Jean-Pierre, si è pronunciata sul caso definendolo “allarmante”. Jean-Pierre ha detto: “Sappiamo che un’applicazione del genere ha un impatto sproporzionato sulle donne e, purtroppo, ha un impatto anche sulle ragazze, che sono gli obiettivi principali”.

Per il momento Taylor Swift non si è pronunciata sul caso, né è dato sapere se siano state prese le vie legali.

Continua a leggere su optimagazine.com