Se siete in cerca di un nuovo tablet Android del marchio Samsung, considerato tra i più potenti sul mercato, dotato di tante funzionalità e di un’ottima qualità, vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon al Samsung Galaxy Tab S8. Grazie al super sconto del 34%, lo porterete a casa al prezzo di 592 euro (invece di 899 euro di listino), in versione italiana, colore Graphite, connettività Wi-Fi, capacità di memoria interna da 128GB ed è inclusa anche la S Pen. Qualora foste interessati al device, venduto e spedito da terzi, vi consigliamo di chiudere in fretta l’acquisto, dato che ci sono solamente altre tre unità a disposizione. La consegna non prevede costi aggiuntivi. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici.

Il Samsung Galaxy Tab S8 misura 165.3×253.8×6.3mm per circa 503gr., presenta un display LCD LTPS TFT da 11 pollici con risoluzione WQXGA (2560 × 1600 pixel, 276ppi), refresh rate fino a 120Hz e protezione schermo Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen. 1 (4nm), abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD fino a 1TB), e GPU Adreno 730. Ad alimentare il tablet, c’è una batteria da 8000mAh con ricarica rapida da 45W. Lato software esegue il sistema operativo Android 12 con interfaccia Samsung One UI 4.

Offerta Samsung Galaxy Tab S8 11 Pollici Wi-Fi RAM 8/128 GB Tablet Android 12... Un tablet pensato per quando sei fuori casa. Infinite possibilità...

Scrivi, prendi appunti, scarabocchia e metti nero su bianco tutte le...

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy Tab S8 è dotato sul retro di una dual-camera con obiettivo primario da 13MP con autofocus e un obiettivo ultra-grandangolare da 6MP con flash; davanti, troviamo una fotocamera ultra-wide da 12MP. È possibile registrare video fino alla risoluzione 4K a 30fps, mentre la riproduzione è fino a 8K. Come connettività, il tablet offre supporto per Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e S Pen fornita in dotazione.

Continua a leggere su optimagazine.com