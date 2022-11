Qualche giorno fa il colosso di Seul ha iniziato ad aggiornare la serie dei Samsung Galaxy Tab S8 con Android 13 e One UI 5.0, ma il roll-out iniziale era limitato alle varianti 5G. Per fortuna, il Samsung Galaxy Tab S8 solo Wi-Fi sta recuperando terreno ed adesso è pronto a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.0 in Europa.

Come riportato da “SamMobile“, gli utenti in possesso di uno dei dispositivi della serie Samsung Galaxy Tab S8 possono identificare l’aggiornamento con la versione del firmware Xx06BXXU2BVK4. Il modello base solo Wi-Fi sembra non aver ancora ricevuto l’aggiornamento, che dovrebbe raggiungere presto i modelli Plus e Ultra. Lo stesso è accaduto con le varianti 5G, il cui modello base apparentemente ha ricevuto l’aggiornamento poco dopo i suoi fratelli maggiori. Questi sono alcuni dei vantaggi che potrete ottenere aggiornando la serie dei Samsung Galaxy Tab S8 alla One UI 5.0: Samsung DeX è ora più veloce ed integra un Finder sulla barra delle applicazioni oltre che più funzionalità, opzioni di personalizzazione della schermata di blocco più dettagliate e vari aggiornamenti minori alle app Samsung che corrispondono allo stile della One UI 5.0.

Se avete uno dei tablet Samsung Galaxy Tab S8 solo Wi-Fi e vivete in Europa, dovreste ricevere una notifica di aggiornamento in qualsiasi momento. Potete anche provare ad attivare l’upgrade aprendo tramite le impostazioni del tablet, accedendo alla voce “Aggiornamento software” e cliccando su “Scarica e installa” (non prima di esservi assicurati che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% in modo che il tablet non si spenga durante il procedimento). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

