Il colosso di Seul ha rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza per i suoi nuovissimi tablet di fascia alta. La patch di sicurezza di dicembre 2022 è in fase di lancio per la serie dei Samsung Galaxy Tab S8 in tutti i Paesi europei e potrebbe presto essere implementato in altre Regioni.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Tab S8 ha la versione firmware X706BXXU3BVL2. I Samsung Galaxy Tab S8+ e Tab S8 Ultra ricevono lo stesso aggiornamento con le versioni firmware X806BXXU3BVL2 e X906BXXU3BVL2 rispettivamente. Al momento, l’aggiornamento è in fase di lancio solo per le versioni cellulari dei tablet. Le versioni Wi-Fi potrebbero ricevere presto l’aggiornamento.

La patch di sicurezza di dicembre 2022 inclusa nel nuovo software corregge 93 vulnerabilità di sicurezza, come pure potrebbe risolvere alcuni bug introdotti dopo l’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13, oltre che la stabilità e l’affidabilità del sistema operativo. Se siete utenti della serie dei Samsung Galaxy Tab S8 in Europa, adesso potete correre a scaricare il nuovo aggiornamento andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Fareste molto bene a verificare la percentuale di carica residua della batteria, proseguendo nell’installazione solo nel caso in cui sia superiore al 50%. Allo stesso modo, molto utile sarebbe effettuare un backup dei propri dati, che potrebbe essere necessario ripristinare se qualcosa dovesse andare storta durante il procedimento o anche dopo l’installazione (senza il backup, qualora optaste per un hard-reset non previsto, perdereste ogni dato salvato in memoria, senza possibilità di recuperarlo in alcun modo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

