Qualora foste in cerca di uno dei più potenti tablet Android ad oggi in circolazione, senza ombra di dubbio vi consigliamo il Samsung Galaxy Tab S8, ricco di interessanti funzioni lato software e di un’ottima qualità. Quest’oggi, venerdì 17 marzo, vi indichiamo una straordinaria offerta su Amazon con uno sconto del 22% e al prezzo di 699 euro (invece di 899 euro di listino). Il device (anno di lancio 2022) lo potete acquistare nella versione italiana e nelle due colorazioni Pink Gold e Silver. Dispositivo venduto e spedito dall’e-commerce stesso, nel taglio di memoria 8/128GB e con tecnologia wireless Wi-Fi. Inoltre, avrete anche la possibilità per questo prodotto di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out. Detto ciò, andiamo a vedere insieme le principali specifiche.

Il Samsung Galaxy Tab S8 presenta un display LCD con diagonale da 11 pollici, super fluido e con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Questo fantastico device include anche la nuovissima SPen dotata di attacco magnetico sul retro del dispositivo per la ricarica, regalando livelli incredibili di controllo per poter scrivere, prendere appunti, scarabocchiare e così via. Quanto al comparto fotografico, il device presenta frontalmente una doppia fotocamera con un sensore grandangolare e un ultra-grandangolare da 12MP, che regalano un eccezionale campo visivo per video 4K ottimali. Il sistema operativo utilizzato è Android 12.

Offerta Samsung Galaxy Tab S8 Tablet 11 Pollici Wi-Fi RAM 8 GB 128 GB Tablet... Un tablet pensato per quando sei fuori casa. Infinite possibilità...

Scrivi, prendi appunti, scarabocchia e metti nero su bianco tutte le...

Inoltre, con la modalità multischermo il Samsung Galaxy Tab S8, oggi in super offerta su Amazon, vi consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre, in modo tale da avere idee ad esempio per l’arredamento, creare progetti architettonici e fare una videochiamata con i vostri amici, familiari, e il tutto contemporaneamente. Infine, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore a tre microfoni vii permette di concentrarvi sulla conversazione senza alcun tipo di distrazione.

