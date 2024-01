Il nuovo singolo di Bruce Dickinson è Rain On The Graves. Il frontman degli Iron Maiden lancia la seconda anticipazione da The Mandrake Project dopo il brano Afterglow Of Ragnarok, e mancano davvero pochissime settimane all’arrivo del nuovo capitolo dell’esperienza solista.

Nel nuovo singolo di Bruce Dickinson c’è tanto metal di altri tempi. La voce del frontman degli Iron Maiden non può certo fare a meno delle chitarre distorte e dei riff, ma in Rain On The Graves c’è quell’aggressività in più che da tempo manca nella discografia della band britannica.

Nel suo progetto solista, Bruce Dickinson sembra trovare più spazio: c’è il muting dilaniante, c’è una cassa presente e c’è un passo pulsante. Il tutto è impreziosito dalla sua voce, un vero e proprio punto di riferimento per l’intero universo heavy metal da 40 anni. Ad accompagnare il singolo c’è un video ufficiale in cui ritroviamo le ambientazioni più tipiche del cinema horror. Una scelta studiata e rivendicata dallo stesso Dickinson, che parla di un “un omaggio alla Hammer”, ovvero lo studio cinematografico all’interno del quale hanno preso vita i più grandi classici del cinema gotico di inizio secolo da Dracula a La Mummia.

The Mandrake Project sarà fuori il 1° marzo 2024 ed è il settimo album da solista 19 anni dopo Tyranny Of Souls (2005).

A proposito dell’album, il cantautore lo ha descritto come “un percorso davvero personale per me e ne sono davvero fiero“. Il 2024 sarà anche l’anno dell’approdo di Dickinson sui palchi italiani in due date:

Continua a leggere su optimagazine.com

[Verse 1]

In a country churchyard

I came across a man

He smiled and slowly beckoned me

With a trembling hand

Did you come to gamble

Or did you come to pray

What’s the meaning of your business here

On a stormy day

The raindrops spattered on the tomb

From grey and leaden skies

Deny me once, deny me twice

But don’t look in my eyes

[Chorus]

There is rain on the graves

There is rain on the graves

There is rain on the gravеs

It’s just rain, rain, rain

There is rain on the gravеs

But you came to be saved

There is rain on the graves

Let it wash your soul of dying

[Verse 2]

Faithless, he denied the truth

That he had come to steal

To kneel before the poet

Not the altar or the priest

He’s washed himself in misery

Before he came to pray

He’d hoped in his false penitence

Some sympathy he’d sway

[Chorus]

There is rain on the graves

There is rain on the graves

There is rain on the graves

It’s just rain, rain, rain

There is rain on the graves

But you came to be saved

There is rain on the graves

It’s just rain, rain, rain

[Verse 3]

I am the God of sinners

You are what I have made

You’re talking to your likeness

And my shadow is your shade

Stand up and face the mirror

It’s the image that you crave

But I’ll be here when you’re long gone

I’ll see you in that grave

Ha, ha, ha

[Chorus]

There is rain on the graves

There is rain on the graves

There is rain on the graves

It’s just rain, rain, rain

There is rain on the graves

Rain on the graves

There is rain on the graves

Rain, rain, rain, rain

Rain on the graves

Ha, ha, ha