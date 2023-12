Nome: Emily O’Hara

Cognome: Ratajkowski

Anno di nascita: 1991

Città: Londra

Piattaforme: Instagram

Categoria: Moda

Chi è Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski è una modella e attrice nata a Londra nel 1991 da genitori americani. Cresciuta in California, ha iniziato la sua carriera come attrice bambina partecipando alla serie iCarly. Ha raggiunto la fama internazionale nel 2013, quando è apparsa in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke, che ha scalato le classifiche musicali di molti Paesi.

Da allora ha posato per varie riviste, tra cui Sports Illustrated, Vogue, Harper’s Bazaar e GQ, e ha sfilato per importanti marche di moda come Marc Jacobs, Miu Miu, Dolce & Gabbana e Versace. Ha anche recitato in diversi film, tra cui L’Amore Bugiardo – Gone Girl, Entourage, We Are Your Friends e Come Ti Divento Bella. Ha lanciato il suo merchandising ufficiale e una linea di costumi da bagno, chiamata Inamorata.

Vita privata

Ratajkowski si definisce una femminista e una sostenitrice dei diritti delle donne, in particolare della libertà di espressione sessuale. Ha posato nuda per diverse campagne a favore della salute riproduttiva, dell’aborto legale e della parità di genere. Ha anche scritto un libro dal titolo Sul Mio Corpo, in cui racconta le sue esperienze personali e professionali legate al suo corpo e alla sua immagine.

Ratajkowski è sposata dal 2018 con l’attore e produttore Sebastian Bear-McClard da cui ha avuto un figlio, Sylvester Apollo, nato nel 2021. Vive a Los Angeles, dove si dedica alla sua carriera e ai suoi progetti. È una delle modelle più seguite e influenti sui social media, con oltre 30 milioni di follower su Instagram e oltre 1 milione su Twitter.

